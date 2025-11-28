Invitan al encendido del Árbol en Plaza de Armas

Del 4 de diciembre al 7 de enero se llevará a cabo el programa “Navidad en mi Ciudad”, cuya apertura será el tradicional encendido del Árbol Navideño. Así lo informó Lizzie García, coordinadora de Relaciones Públicas, quien adelantó que el evento iniciará el jueves 4 de diciembre a las 5:30 de la tarde.

El arranque contará con la participación de coros navideños de adultos mayores y una sorpresa musical protagonizada por artistas locales, quienes interpretarán temas propios de la temporada.Para este 2025, la temática del árbol será Neón, con iluminación en tonos azules y morados y focos sincronizados al ritmo de la música.

El montaje incluirá un pino principal de 10 metros y un camino fotográfico compuesto por cinco árboles pequeños.

Aunque el evento tiene un costo estimado cercano a un millón de pesos, el patrocinio principal será aportado por Los Dorados de Chihuahua.

Como parte de la ambientación navideña, también se decorarán los balcones del Cabildo, el despacho presidencial y la Plaza de Armas.

Durante el encendido habrá una camioneta retro adornada con nochebuenas para fotografías, además de que se obsequiarán elotes y pan de nata a las primeras personas en arribar.