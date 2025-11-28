HomeLocalPublican convocatoria para el primer “Cabildo de mujeres 2026”
Publican convocatoria para el primer “Cabildo de mujeres 2026”

En rueda de prensa las regidoras Ana Lilia Orozco, Rosy Carmona y el secretario del Ayuntamiento Roberto Fuentes, invitaron a todas las mujeres de Chihuahua para ser parte del primer “Cabildo de Mujeres”.

La iniciativa fue presentada en cabildo por la regidora Ana Lilia Orozco Ortiz, quien a su vez y a nombre del Grupo Parlamentario del PRI.Durante su participación, la edil agradeció a todos por abordar con seriedad, profesionalismo y puntualidad la iniciativa que persigue como fin abrir un espacio más directo a la ciudadanía, en particular, para las mujeres chihuahuenses que de una u otra manera requieren mayores oportunidades de expresión y manifestación de ideas.

Explicó que el objetivo planteado de manera inicial, es que este Cabildo de Mujeres genere ambientes de reflexión sobre la defensa de sus derechos; donde se analicen y resuelvan necesidades y problemáticas en materia de igualdad de género, así como para fortalecer la erradicación de cualquier tipo de violencia en su contra.

Podran participar mujeres de 18 años de edad o más y que sean residentes del Municipio de Chihuahua.

Las postulantes deberán enviar una ponencia de su autoría, que sea inédita, enfocada a generar reflexión sobre el bienestar de las mujeres, entre otros puntos.

La convocaria estará vigente a partir de hoy, 28 de noviembre de 2025 y hasta el 16 de febrero de 2026. Para mayor información llama al teléfono 072 ext 2605.

