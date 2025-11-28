Avalan UACH y UTCH seguridad de aplicación móvil para votar en Presupuesto Participativo

La aplicación móvil del Gobierno Municipal para votar en la consulta del Presupuesto Participativo 2026 fue aprobada por el comité auditor especializado con acompañamiento técnico del Instituto Estatal Electoral (IEE).

La auditoría fue realizada por especialistas en ingeniería, ciberseguridad y tecnologías de la información, entre ellos: Addai Guerrero Quiñones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH) y Oscar Beltrán Gómez de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH).

El dictamen concluye que la aplicación desarrollada por Roberto Aguirre, ingeniero en software y director de Change And Code, presenta un nivel de seguridad razonable, una arquitectura sólida y controles suficientes para proteger la integridad de la información y del voto digital.

La auditoría incluyó pruebas de autenticación, manejo y cifrado de datos, infraestructura en la nube, validación de identidad mediante OCR y detección de vulnerabilidades. Entre los hallazgos se confirmó la integridad satisfactoria de datos y votos, así como un funcionamiento adecuado de la infraestructura tecnológica, con recomendaciones para fortalecerla aún más.

El Municipio señaló que esta herramienta permitirá ampliar la participación ciudadana, reducir barreras de acceso y facilitar un voto ágil desde dispositivos móviles, complementando los centros de votación físicos.

La ciudadanía podrá participar en la consulta del 29 y 30 de noviembre, ya sea en urnas o a través de la aplicación móvil oficialmente validada solo para usuarios Android. Puedes descargar la app en este link: www.presupuestochihuahua.org/landing.