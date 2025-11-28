Marco Bonilla fortalece lazos internacionales en gira de trabajo por Washington D.C.

El Gobierno Municipal de Chihuahua informa que el alcalde Marco Bonilla realizará una gira de trabajo en la ciudad de Washington D.C., Estados Unidos, del 1 al 3 de diciembre de 2025.

Esta visita internacional se lleva a cabo por invitación especial y contará también con la participación conjunta del alcalde de Hermosillo, con quien compartirá agenda de reuniones estratégicas.

Durante su estancia en la capital estadounidense, el alcalde Bonilla sostendrá encuentros con autoridades federales de Estados Unidos, representantes de fundaciones y reconocidos centros de pensamiento (think tanks), así como con el embajador de México en EE. UU. Estas reuniones permitirán dialogar sobre los retos y oportunidades que enfrentan las ciudades mexicanas, especialmente en los temas compartidos con la agenda bilateral.

La gira de trabajo tiene como objetivo principal fortalecer los lazos institucionales y de cooperación entre Chihuahua y diversas instancias estadounidenses. Se busca abordar temas esenciales como la seguridad, el desarrollo económico y la gobernanza local, además de compartir los avances que la administración municipal ha logrado en beneficio de las familias chihuahuenses.

Este intercambio permitirá identificar mejores prácticas, gestionar apoyos y promover proyectos conjuntos que impulsen el bienestar social y económico del municipio.

_Participación en panel de Georgetown University_*Como parte de la agenda, el alcalde Marco Bonilla ha sido invitado a participar en el panel “Defendiendo la democracia en México: alcaldes de oposición” en la reconocida Georgetown University, una de las instituciones académicas más prestigiosas a nivel mundial, en donde han estudiado diversos líderes globales, estadistas, políticos y gobernantes entre ellos la gobernadora Maru Campos, dicho foro reunirá a alumnos y profesores fundamentalmente mexicanos.

Dentro de los temas de interés prioritario de esta gira de trabajo están:

Seguridad: Intercambio de experiencias y estrategias para fortalecer la seguridad pública y la prevención del delito.

• Fortalecimiento institucional: Diálogo para impulsar la capacitación y profesionalización de los gobiernos locales.

• Cooperación económica: Búsqueda de nuevas alianzas para atraer inversiones y generar empleo en el municipio.

• Migración: Atención a los retos migratorios y protección de los derechos de los connacionales.

• Desarrollo urbano y medio ambiente: Intercambio de iniciativas para ciudades sostenibles y resilientes.

• Campo y agua: Gestión de recursos y proyectos para mejorar la productividad agrícola y el acceso al agua.

• Intercambio cultural y educativo: Promoción de programas que fortalezcan la relación educativa y cultural entre Chihuahua y Estados Unidos.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reafirma su compromiso de construir puentes de entendimiento y cooperación internacional.

Esta gira representa una oportunidad única para posicionar a Chihuahua como ciudad referente, fortalecer vínculos y gestionar recursos, conocimientos y alianzas en favor del desarrollo integral de la región.

Se mantendrá informada a la ciudadanía sobre los resultados y acuerdos alcanzados durante esta importante visita de trabajo.