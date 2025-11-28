Maru a productores: “No hay compromisos claros; no bajen la guardia”

La gobernadora Maru Campos publicó esta mañana un nuevo video en sus redes sociales, dirigido exclusivamente a los productores del campo, en el que reconoce que, pese al acuerdo nacional firmado ayer, aún no existen compromisos claros ni por escrito respecto a la Ley General de Aguas Nacionales y que la representación legítima de Chihuahua no ha sido escuchada como se había prometido.

“Estamos avanzando, pero no hay todavía compromisos claros. El diálogo planteado por la Secretaría de Gobernación no ha incluido a la totalidad de las voces y liderazgos.

La comisión que ustedes designaron —legítima y representativa de todo el estado— no fue atendida como se había acordado.

Ahí una servidora intervino, desgraciadamente sin respuesta”, denunció la mandataria.

Campos insistió directamente al Gobierno Federal y a la Cámara de Diputados:

“De nuevo estoy solicitando respetuosamente que reciban a la representación que ustedes determinen y que les permitan estar presentes en las reuniones de comisión para escuchar, vigilar y asegurar que los acuerdos se cumplan con transparencia”.

La gobernadora fue tajante al pedir a los productores que busquen alternativas locales para no paralizar la economía del estado, pero dejó claro que eso no significa bajar la guardia:

“Esto no significa rendirnos ni claudicar. Como se los dije ayer y lo reitero hoy: mi lucha, igual que la de ustedes, es por Chihuahua; es por defender nuestra agua, nuestro campo, nuestra propiedad, nuestra productividad y el futuro de miles de familias. Yo no me rajo, al igual que ustedes”.

El mensaje cierra con una frase que ya circula entre los productores: “Cuentan conmigo. Voy a seguir acompañándolos en esta batalla como lo he hecho siempre, porque defender el agua es defender a Chihuahua”.

El video, publicado a las 09:30 horas, supera ya las 200 mil reproducciones y ha sido compartido masivamente por organizaciones agrícolas de Delicias, Camargo, Cuauhtémoc y Janos.Productores consultados por este medio reconocieron que, aunque valoran el acuerdo nacional que levantó los bloqueos, mantendrán la presión hasta ver por escrito que la voz de Chihuahua será tomada en cuenta en San Lázaro.

Por ahora, la gobernadora dejó claro que no firmará por recibido nada que no lleve la firma y la presencia de los propios productores chihuahuenses.