Realiza Municipio segundo Foro de Datos Abiertos para impulsar la transparencia.

Junto a expertos, sociedad, gobierno y academia, realizaron mesas panel para detectar áreas de mejora.

El Gobierno Municipal, a través de la Coordinación de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, llevó a cabo el segundo Foro de Datos Abiertos: “Construyendo Decisiones Inteligentes”, un espacio de diálogo técnico y especializado que contó con la participación de instituciones académicas, dependencias municipales y personas expertas en análisis de datos para fortalecer la transparencia y rendición de cuentas.

Se realizaron mesas panel, para mediante el intercambio de conocimientos técnicos, perspectivas ciudadanas y enfoques, diseñar políticas públicas que abonen a la causa.

Los temas fueron:

Salud.

Seguridad.

Desarrollo Económico.

Desarrollo Social.

Desarrollo Urbano.

Obras Públicas.

Estos espacios permitieron la co-creación de propuestas, la identificación de necesidades de información y el análisis de oportunidades para mejorar la calidad, actualización y utilidad de los datos abiertos municipales.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos continuos del Gobierno Municipal para robustecer su Política de Datos Abiertos, la cual contempla la mejora de los conjuntos de datos existentes, el impulso a la apertura de nuevos repositorios y la creación de mecanismos que faciliten el acceso público a información útil para la toma de decisiones.

El Gobierno Municipal agradece la participación e invita a continuar involucrándose en las siguientes etapas del proceso, con el fin de consolidar una política de datos abiertos sólida, accesible y útil para toda la comunidad.