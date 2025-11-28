María Antonieta Pérez exige datos estadísticos ante alta mortalidad vial en Chihuahua y Juárez.

La diputada María Antonieta Pérez Reyes, perteneciente al Grupo Parlamentario de morena, pidió a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado entregar información precisa sobre los accidentes viales registrados en Chihuahua y Ciudad Juárez, donde la siniestralidad con víctimas mortales mantiene una tendencia al alza.

La legisladora advirtió que el crecimiento acelerado y desordenado de ambas ciudades ha rebasado la capacidad de la infraestructura vial. Señaló que el aumento del padrón vehicular, la apertura de nuevas zonas habitacionales sin planeación y la reducción de espacios peatonales y ciclistas han contribuido a un entorno de alta peligrosidad para conductores y ciudadanos.

Pérez Reyes agregó que, en 15 años, el número de vehículos particulares se ha disparado, en muchos casos por la falta de transporte público eficiente. A este fenómeno se suman las motocicletas de reparto y los vehículos irregulares o “chocolate”, que circulan sin control. “La urbanización avanza más rápido que los servicios públicos, incluida la señalización”, dijo.

Ante este panorama, la diputada urgió a implementar una estrategia integral y recordó que el Congreso debe impulsar medidas como actualizar el inventario de señalética, fortalecer el presupuesto para infraestructura segura, endurecer sanciones por conducir alcoholizado, establecer estándares estatales obligatorios de señalización y crear un Observatorio Estatal de Movilidad.

Pérez Reyes solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública informar:

El número de accidentes viales registrados en Chihuahua y Juárez durante 2024 y 2025, así como el total de fallecidos por año y por municipio.

El porcentaje de incidentes relacionados con conducir en estado de ebriedad, desobedecer la señalética, usar el teléfono celular u otras causas, además de los rangos de edad de los conductores involucrados.

A su vez, la diputada pidió que, en caso de no contar con las estadísticas solicitadas, la dependencia explique el motivo.