Impulsa Municipio ejercicio terapéutico en adultos mayores para mejorar su movilidad.

Mediante los servicios que se brindan en el Gimnasio del Deporte Adaptado.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, mediante el Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud (IMPAS), reitera que adultos mayores pueden mejorar su movilidad en el Gimnasio del Deporte Adaptado con ejercicios terapéuticos, herramienta para conservar la funcionalidad motora y prolongar la independencia.

Con el paso de los años, las articulaciones pueden volverse más rígidas y la masa muscular disminuir, lo que dificulta actividades cotidianas, por ello es importante realizar una rutina sencilla de movilidad para frenar este deterioro y promover un envejecimiento más activo.

Movimientos básicos de cuello, hombros, tronco, cadera, rodillas y tobillos mejoran la lubricación natural de las articulaciones, disminuyen el dolor y aumentan la amplitud de movimiento, lo que facilita caminar, levantarse, subir escalones o mantener el equilibrio. Estos ejercicios también fortalecen la musculatura estabilizadora, favorecen la circulación y reducen el riesgo de caídas.

El Gimnasio del Deporte Adaptado se ubica en calle Jaime Almeida, en el Parque Hundido del Palomar, donde se brinda terapia física, motricidad humana y activación física.

Para más información, pueden comunicarse al número 072, extensión 4259, en un horario de atención de lunes a viernes de 8:00 am a 7:00 pm.

El Gobierno Municipal de Chihuahua reitera la importancia de mantener una rutina diaria de movilidad, para preservar la salud de adultos mayores.