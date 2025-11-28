Recuerda: este 29 y 30 de noviembre son las votaciones del Presupuesto Participativo 2026.

Si vives en el Distrito 18, toma en cuenta los ajustes presupuestales aprobados para tu sector.

El Gobierno Municipal de Chihuahua invita a todas y todos los chihuahuenses a participar este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en la votación del Presupuesto Participativo 2026, donde podrán elegir los proyectos que desean para sus colonias. La ciudadanía podrá emitir su voto directamente en las urnas de su distrito o a través de la aplicación móvil oficial, disponible para dispositivos Android.

Para quienes residen en el Distrito 18, se recuerda que el Cabildo aprobó un ajuste en los porcentajes de asignación del presupuesto, con el propósito de fortalecer las áreas que más lo necesitan. La distribución quedó de la siguiente manera:

Obras y servicios públicos: 30%

Seguridad pública: 5%

Actividades deportivas, recreativas y culturales: 20%

Infraestructura urbana: 20%

Proyectos en instituciones educativas: 10%

Zona rural: 15%

Estos ajustes permitirán atender de manera más eficiente las prioridades del Distrito 18 y asegurar que los recursos municipales lleguen a los sectores que requieren mayor impulso.

La Coordinación de Participación Ciudadana hace un llamado a participar activamente en esta jornada, pues la decisión de cada persona define las obras y proyectos que se realizarán en sus comunidades durante el próximo año.