Municipio informa los comercios que darán descuentos por votar en Presupuesto Participativo.

Son 26 establecimientos que ofrecerán beneficios especiales este 29 y 30 de noviembre.

El Gobierno Municipal informa que 26 comercios locales se sumaron a la consulta del Presupuesto Participativo 2026, para ofrecer descuentos y beneficios a quienes participen en la jornada de votación este 29 y 30 de noviembre, ya sea en urnas o a través de la aplicación móvil.

La Coordinación de Participación Ciudadana informó que quienes voten por la app oficial recibirán automáticamente un token digital, el cual podrán presentar en los establecimientos participantes para hacer válido su descuento. En el caso de quienes acudan a urnas físicas, con su dedo marcado podrán acceder a los mismos beneficios.

Los comercios forman parte de una iniciativa colaborativa que busca incentivar la participación ciudadana y fortalecer el vínculo entre el sector productivo y la comunidad. Los descuentos aplicarán únicamente durante los días de votación y deberán presentarse los comprobantes correspondientes.

El Gobierno Municipal agradece el respaldo de los establecimientos que voluntariamente se integraron a esta dinámica e invitó a la ciudadanía a participar en la consulta que definirá proyectos en materia de infraestructura, espacios públicos y mejoras comunitarias.