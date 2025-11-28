Celebra Municipio primer torneo de básquetbol adaptado con equipos de Zapopan.

-La jornada de juegos se realiza este viernes y sábado en instalaciones municipales.

El Gobierno Municipal de Chihuahua a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, dio inicio al primer torneo amistoso de básquetbol adaptado, en la que participan diez equipos de personas con discapacidad intelectual y Síndrome de Down.

El torneo dio inicio este viernes 28 de noviembre en el deportivo Tricentenario y continuará este sábado a partir de las 9:00 de la mañana en el Gimnasio de Deporte Adaptado con equipos invitados del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Jalisco y del Municipio de Chihuahua.

La subdirectora de Deporte Adaptado e Inclusivo, Betty Pompa hizo la declaración inaugural luego de afirmar las acciones de inclusión y de impulso al deporte como derecho humano para llegar a todas las personas como lo ha trazado en esta administración municipal el presidente Marco Bonilla.

El juramento deportivo estuvo a cargo de Humberto García, jugador del equipo El Aliviane, quien junto a su equipo fue el absoluto ganador del torneo Open Internacional Madrid, España donde fue galardonado como el jugador más valioso.

El torneo se llevará a cabo con la representación de los equipos Abejas, Aliviane Gente Especial A.C., Leones del Centro de Atención Múltiple 24, Pingüinos, Vikingos y el visitante Halcones Peregrinos de Zapopan.

En el protocolo inaugural se contó con la asistencia del director de la Facultad de Ciencias de la Cultura Física de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Carlos Javier Ortiz, la directora del Consejo Municipal del Deporte de Zapopan, Alejandra Galindo Hernández y la directora operativa del Consejo del Deporte de Zapopan, Alba Guerrero Arriola.