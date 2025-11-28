Campesinos advierten nuevos bloqueos carreteros si Congreso aprueba ley de aguas sin atender demandas.

Animal Político

Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, aseguró que campesinos se encuentran en carreteras y cruces para retomar los bloqueos en caso de que el proceso legislativo no les sea favorable.

El dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, aseguró que realizarán nuevos bloqueos en carreteras y puentes fronterizos, aduanas y carreteras si el Congreso aprueba la reforma de aguas tras no haber atendido sus exigencias y demandas.

“Si nosotros vemos peligro y vemos riesgos, nos subimos a las carreteras y nos subimos a los puentes y cerramos todo”, comentó.

En entrevista con medios, dijo que asisten a reuniones a San Lázaro con legisladores para resolver las demandas.

En ese sentido, aclaró que campesinos se encuentran en carreteras y cruces, pero retomarán los bloqueos en caso de que el proceso legislativo no les sea favorable.

Foto: Cuartoscuro

“Si no tenemos esa seguridad, entonces no tendríamos acceso al crédito, ni tendríamos acceso a crear más infraestructura. Detrás de cada concesión hay un montón de inversiones: en la perforación del pozo, equipamiento, construcción de una línea eléctrica, construcción de líneas hidráulicas para distribución del agua y los sistemas de riego”, destacó el líder campesino.

Dijo que hay condiciones para utilizar el agua, no es solo regar a la tierra.

“Hay que hacer un acondicionamiento en todas las tierras y eso cuesta mucho dinero y son inversiones que se hacen a muy largo plazo”, añadió.

Señaló que han platicado con los diputados de Morena, a través de su coordinador, el diputado Ricardo Monreal.

“Hemos platicado con los diputados del PT, ahí con Reginaldo Sandoval; con los diputados del PRI, con el diputado Domínguez, y queremos buscar también a los diputados del PAN para platicar con ellos y poder tener un consenso de todas las fracciones parlamentarias”, comentó.

Prosiguió: “Creo que ahorita nosotros pudiéramos estar en condiciones de ayudar a sacar una ley por consenso, si se escuchan a todas las partes y si nos vemos reflejados todos ahí. Si esto no sucede, que se incorporen todas las peticiones en la ley, nosotros estamos en la frontera, ahí a un lado de los puentes están los tractores, los compañeros, estamos todos y no vamos a desactivar, hasta en tanto se atiendan y nosotros tengamos mucha claridad de que las cosas van a suceder”.

Exigen sus peticiones en la ley

Dijo que no están en contra de los planteamientos de la iniciativa; sin embargo, “no vamos a permitir que los planteamientos fundamentales de nosotros no aparezcan en la ley. Podrán poner otras cosas si quieren, en el tema del agua de uso industrial, en toda esta parte no queremos participar; sino en cómo garantizamos a los agricultores, ganaderos, fruticultores, a la gente del campo, el uso y derecho al agua sin penalizaciones”.

Expuso que con el Poder Legislativo no habrá conflicto, “donde veíamos más problema era con el Ejecutivo, que no quisiera moverle a la ley, pero tampoco le estamos moviendo a la ley que ellos propusieron. Es mínimo.

“Por ejemplo, el tema de la retroactividad, eso sí lo teníamos que plantear. En el tema de los distritos de riego, la ley no mueve nada de la estructura administrativa con la participación de los productores. Sí la modifica las estructuras administrativas, pero en la parte del gobierno, en la parte gubernamental, no en la parte de la participación de los productores. Ahí no tenemos el menor problema”, abundó.

Campesinos levantan bloqueos carreteros

Líderes campesinos y transportistas aseguraron que se levantaron los bloqueos carreteros tras la mesa de diálogo que sostuvieron con autoridades del gobierno de México.

Tras 13 horas de negociaciones en la Secretaría de Gobernación, Baltazar Valdés, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa y representante del Frente Nacional de Rescate al Campo, indicó que habrá mesas permanentes para tratar temas de crédito, precios de garantía para cosechas y de la exclusión de granos.

“Hemos venido reclamando, tanto de trigo, maíz y básicamente con esto se resuelve un gran problema que teníamos en el campo. La gente requiere el recurso para a laborar porque, dicho sea de paso, pues no tenemos créditos a raíz de la desaparición de la Financiera Nacional de Desarrollo”, indicó a medios de comunicación.

Foto: Cuartoscuro

Aseguró que dichas discusiones y mesas se instalarán a partir del 8 de diciembre.

Por su parte, David Estévez Gamboa, presidente de la Asociación Nacional Transportista (ANTAC), aseguró que trabajarán en conjunto con fiscalías, pues cerrarán accesos irregulares donde hay peligro y de donde se han robado los tractocamiones con carga.

“También pedimos cámaras de seguridad en diferentes carreteras donde no hay señalamiento. Quiero decirles que hemos logrado algunos acuerdos importantes que de hecho nunca se habían logrado. No estamos satisfechos en su totalidad, pero estamos contentos porque sacamos acuerdos. Por ejemplo, lo de la inseguridad que prevalece en todas las carreteras, que no nada más afecta al gremio transportista, sino a todas las personas que salen de viaje. Tenemos también ya este prometido una fiscalía especializada en delitos en carretera”, señaló.