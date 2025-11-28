Trabajadores de Starbucks intensifican huelga durante el Black Friday en EU.

Diario de México

El sindicato Starbucks Workers United (SWU) anunció este viernes la expansión de su huelga indefinida a más de 120 tiendas distribuidas en unas 85 ciudades de Estados Unidos, en pleno “Black Friday”, la temporada comercial más intensa del año.



La movilización, que comenzó el 13 de noviembre con 65 tiendas y 40 ciudades, se ha convertido en la más prolongada en la historia de la cadena.



Los trabajadores exigen —entre otras demandas— un aumento salarial significativo, mejores horarios, contratación adecuada de personal y el fin de prácticas laborales que califican como injustas.



Según el sindicato, representan a más de 11 mil baristas, vinculados a unas 550 tiendas de Starbucks en Estados Unidos.



Aunque la empresa ha declarado que el 99 % de sus locales permanece en operación, el SWU aprovecha la alta demanda del “Black Friday” para aumentar la presión y visibilizar las condiciones laborales que denuncian.



CAUSAS DE LA HUELGA



El paro surgió tras el estancamiento de negociaciones para un convenio colectivo: en abril pasado los trabajadores rechazaron la oferta de aumentos de al menos un 2 %.



Entre las causas que los trabajadores denuncian se encuentran los bajos salarios, falta de personal que los obliga a cumplir múltiples funciones, horarios inestables y mala asignación de turnos, así como condiciones laborales precarias.



Hasta el momento, más de cien legisladores del Partido Demócrata —incluidos senadores y representantes— han enviado cartas al director ejecutivo de Starbucks exhortándolo a retomar el diálogo con los trabajadores.