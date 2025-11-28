Provocarán frentes fríos bajas temperaturas, vientos y posibles lluvias este fin de semana.

-Se espera que el termómetro registre valores de -3°C en El Vergel, mientras que las ráfagas alcanzarán velocidades de hasta 55 km/h

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) dio a conocer que, durante este fin de semana, el frente frío número 16 y la aproximación del sistema frontal 17 provocarán un nuevo descenso térmico en la mayor pare de estado, acompañado de vientos fuertes y potencial de lluvias en distintas regiones.

Para esta tarde de viernes 28 se esperan temperaturas máximas de hasta 26 grados centígrados (°C) en municipios como Delicias, mientras que las más bajas se registrarán en la zona serrana, con valores cercanos a -3°C en El Vergel, Balleza.

Los vientos oscilarán entre 10 y 20 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que pueden superar los 45 km/h en regiones del noroeste, centro y sur de la entidad.

Se prevén lluvias aisladas a dispersas en Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame, las cuales pueden estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo.

El sábado 29, la aproximación del nuevo sistema frontal traerá un ambiente de frío a fresco por la mañana y templado a cálido por la tarde, con máximas alcanzarán los 30°C en Chínipas, mientras que las mínimas descenderán hasta -3°C en El Vergel.

Se esperan heladas en varias partes de la Sierra Tarahumara y cielo de parcialmente nublado a nublado. Las rachas podrán superar los 35 km/h en municipios como Juárez, Ascensión, Cuauhtémoc y Rosario. No se prevén lluvias.

El domingo 30, con la entrada del frente frío 17 las temperaturas máximas oscilarán entre 14°C en Creel (Bocoyna) y 26°C en Chínipas, en Chihuahua será de 20°C y en Juárez de 16°C máxima. Las las mínimas descenderán hasta -2°C en El Vergel, Chihuahua 10°C y Juárez 9°C.

Las ráfagas tendrán velocidades de hasta 55 km/h en Ascensión, Janos, Casas Grandes y la capital, con posibilidad de tolvaneras en zonas del noroeste y centro.

Se esperan lluvias dispersas a moderadas en Guadalupe y Calvo, así como precipitaciones aisladas en municipios de la sierra Tarahumara, con potencial de aguanieve o nieve en las partes altas durante la madrugada del lunes.

La CEPC recomienda tomar precauciones ante el descenso de temperaturas, evitar exponerse a ráfagas de viento que puedan ocasionar tolvaneras, proteger a niños, adultos mayores y personas vulnerables del frío, asegurar techos y objetos que puedan desprenderse, manejar con precaución en carreteras y mantenerse atentos a los avisos oficiales.

En caso de emergencia, llamar el 9-1-1.