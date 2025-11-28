Invita Municipio a inauguración de la exposición “Códigos de la Identidad” en el Museo Sebastian.

Permanecerá abierta al público del 4 de diciembre de 2025 al 1 de marzo de 2026.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, invita a la comunidad a la inauguración de “Códigos de la Identidad”, exposición del artista Irvin Torres Fierro, que se llevará a cabo este 4 de diciembre a las 19:00 horas, en el Museo Sebastián.

La muestra reúne una serie de retratos elaborados con técnicas de dibujo en papel, utilizando donde el artista explora la identidad humana desde una visión conceptual y profunda. A través de distintos soportes y formatos, Torres Fierro experimenta con las posibilidades del retrato para trascender el registro de un momento específico y convertirse en una representación de las experiencias que construyen a cada individuo.

Esta exposición propone entender la identidad como un proceso continuo, donde cada trazo revela capas de memoria, percepción y transformación. “Códigos de la Identidad” permanecerá abierta al público del 4 de diciembre de 2025 al 1 de marzo de 2026, y ofrecerá la oportunidad de adentrarse en una obra que combina técnica, pensamiento y expresión visual contemporánea.

El Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua invita a toda la ciudadanía a formar parte de esta inauguración y a disfrutar de un trabajo artístico que celebra la diversidad y complejidad de la identidad humana. Para más información de esta y otras actividades culturales se invita a consultar las redes sociales del Instituto de Cultura y el Gobierno Municipal.