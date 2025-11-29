Sheinbaum: la FGR debe transformarse; sus prioridades: huachicol y factureras

Fuente: excelsior

Tras la renuncia de Alejandro Gertz a la FGR, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la institución debe transformarse para sumarse a la nueva etapa del Poder Judicial y ser más transparente.“Creo que es una nueva tarea para quien llegue a la Fiscalía, de transformar la Fiscalía y al mismo tiempo de dar resultados, junto con el Poder Judicial”, dijo en su conferencia matutina.

Además, quien sea designado fiscal deberá priorizar el combate al huachicoleo fiscal y a la emisión de facturas falsas, consideró.“Uno de ellos, en efecto, es el tema del contrabando de combustible, es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación se lleve a la justicia”, dijo.El otro tema importante es el de las factureras.

“Ha avanzado mucho el SAT con muchas acciones administrativas que evitan que se creen y desaparezcan empresas en un día o dos días, pero de todas maneras, tiene que haber una investigación más profunda sobre ello, porque finalmente es un desfalco al pueblo de México”, sostuvo.

Otros delitos en los que la FGR debe enfocarse son los de alto impacto, los de cuello blanco y los cometidos por generadores de violencia.Sheinbaum expresó su respaldo a Ernestina Godoy como encargada de despacho. “Es una mujer extraordinaria, de principios, honesta, de muchas convicciones y demostró sus resultados cuando fue fiscal de la Ciudad de México”, señaló.

La Presidenta evitó decir si le gustaría que Godoy fuera nombrada fiscal.

