Vota por el Presupuesto Participativo 2026 este fin de semana

Laura Contreras, coordinadora de Participación Ciudadana, reitero la invitación para que este fin de semana eligan el rumbo de 333 millones de pesos.

Más de 500 funcionarios listos para este sábado 29 y domingo 30 de noviembre de las nueve de la mañana a las siete de la tarde en distintos puntos de la ciudad.

Están listos 487 proyectos de distintos rubros, adecuaciones viales, obra pública, seguridad, luminarias de los cuales los ciudadanos podrán votar hasta por 5 de ellos.

Los adultos mayores de 18 años deben presentar su INE y los menores su Curp o bien, credencial escolar. Además, 24 comercios participan con el pulgar cívico, para que una vez realicen su voto puedan obtener descuentos en distintos negocios.

La App voto a distancia para usuarios Android puede ser descargada a través de la página: www.presupuestochihuahua.org/landing