De la Peña pide a aspirantes respetar los tiempos electorales y priorizar resultados

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, exhortó a funcionarios y figuras políticas con miras a competir en las próximas elecciones a ceñirse a los plazos establecidos por la legislación electoral y a mantener su atención en el cumplimiento de sus responsabilidades públicas.

Subrayó que la ciudadanía demanda resultados y no posicionamientos anticipados, por lo que reiteró que el servicio público debe prevalecer por encima de cualquier proyecto personal rumbo a futuros comicios.

Al referirse a las actividades realizadas el fin de semana en diversas zonas del estado bajo el lema “Que Bonilla es Chihuahua”, De la Peña señaló que los participantes ya expusieron sus razones; sin embargo, advirtió que este tipo de expresiones podrían interpretarse como actos adelantados de campaña y derivar en sanciones.

Finalmente, enfatizó que la postura del Gobierno del Estado es firme: evitar cualquier adelanto en la contienda, concentrarse en el trabajo institucional y revisar a detalle lo que marca la normativa electoral para no incurrir en faltas.