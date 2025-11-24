Invitan a la 2da Jornada Anticorrupción en Chihuahua

El Municipio de Chihuahua, a través del Órgano Interno de Control (OIC), se prepara para arrancar este miércoles 03 de diciembre la 2da Jornada Anticorrupción, un encuentro que reunirá a especialistas, organismos ciudadanos y autoridades para dialogar y capacitar en materia de transparencia, ética pública y combate a la corrupción.

La inauguración se llevará a cabo en el Museo Casa Chihuahua, donde se presentará la conferencia magistral “Agenda de Palermo a Mérida” a cargo del Mtro. Eduardo Bohórquez López, director de Transparencia Mexicana.

A lo largo de la jornada inaugural se desarrollarán también un foro sobre prácticas exitosas de participación ciudadana, la conferencia “La corrupción no es cultural”, además de ejercicios interactivos de percepción ciudadana y la charla “Ética y cohesión social” impartida por INSYDE.El programa se extenderá hasta el viernes 05 de diciembre, con actividades en el Museo Casa Chihuahua, CMIC, Ficosec y Hotel Quality Inn.

Entre los temas programados destacan la presentación del Sistema de Quejas contra elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, conversatorios sobre disciplina policial, alternativas de justicia administrativa, ética en contrataciones públicas y responsabilidad empresarial frente a hechos de corrupción.

La clausura se realizará el viernes por la tarde, encabezada por el alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza, junto con la firma de un convenio de colaboración entre el Gobierno Municipal, la SEECA y la HIAE.

La Jornada Anticorrupción reunirá a instituciones como Transparencia Mexicana, México Evalúa, Fiscalías Anticorrupción, INSYDE, OSEA, Ficosec, la CMIC y diversas cámaras y organizaciones ciudadanas, con el propósito de fortalecer la integridad pública y promover acciones preventivas contra la corrupción en Chihuahua.