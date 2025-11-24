Presentará Municipio libro que recopila archivos e información de la historia de la ciudad

La Coordinación de Transparencia de Gobierno Abierto y Archivos del Gobierno Municipal, invita este jueves 27 de noviembre a las 11:00 am en el Museo Sebastian a la presentación del libro “Archivo Histórico: Guardián de la memoria del Municipio de Chihuahua”, el cual contiene información de acontecimientos importantes de la ciudad.

Este libro se realizó en colaboración con el jefe de Departamento de Archivo Histórico y cronista de la ciudad, Rubén Beltrán Acosta, el cual contiene 18 boletines que narran datos curiosos e históricos de la ciudad, información sobre documentos oficiales y más para quienes deseen conocer más a fondo su ciudad.

Estos 18 boletines ya se habían distribuido de forma física a quienes visitan el Archivo Histórico, mismos que están disponibles de forma digital en la página web del Gobierno Municipal. Este lanzamiento representa la recopilación en forma editorial de este trabajo que se ha escrito por años.

Entre los puntos relevantes que se pueden encontrar en dicho libro es la historia del Archivo Histórico, el origen del H. Ayuntamiento de Chihuahua, cómo se consolidó el escudo de la ciudad, antecedentes importantes donde destacó la Capital en la historia del país como lo fue en la revolución, los insurgentes; también, informa sobre la construcción de calles y espacios trascendentes como la Libertad, Quinta Gameros, Plaza de Armas, entre otras.

“Es un libro muy enriquecedor, en especial porque busca preservar la memoria del acervo histórico, pero también hablar sobre lo que es la transparencia y el gobierno abierto”, detallo la coordinadora de Transparencia, Gobierno Abierto y Archivos, Amelia Martínez.

También dentro de esta misma jornada, se inaugurará en dicho espacio una exposición de archivos históricos de la ciudad, donde por medio de imágenes, la ciudadanía podrá conocer pasos importantes que se han dado en la historia de Chihuahua. La exposición estará desde el jueves 27 de noviembre, hasta el 16 de enero.