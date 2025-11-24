Invita Municipio a gran jornada de limpieza fina en el Río Sacramento

El Gobierno Municipal, a través del proyecto “Rescatemos el Río Sacramento”, convoca a la ciudadanía a participar en una gran jornada de limpieza de basura fina este jueves 27 de noviembre, con dos horarios disponibles para facilitar la participación del mayor número de personas: 9:00 am y 3:00 pm.

El punto de reunión será en una de las entradas a la brecha del río, en la intersección de Mineral de Josefina y Mineral Polanco.

Durante las últimas semanas, 10 dependencias municipales, con el acompañamiento de la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, realizaron trabajos importantes para retirar maleza, basura gruesa y escombro en distintos tramos del río. Ese avance permite llegar a una etapa decisiva:

la limpieza fina, un momento en el que la participación de las y los ciudadanos es clave para darle un nuevo aspecto y un nuevo respiro al Sacramento.

El Río Sacramento representa parte de la historia de Chihuahua Capital, es un corredor natural que ha acompañado a generaciones, un espacio que guarda vida, recuerdos y un profundo significado para la comunidad. Recuperarlo es un acto de responsabilidad compartida y un compromiso con el futuro ambiental de la ciudad.

Por ello, el Municipio hace un llamado amplio y directo: “ven en el horario que mejor se acomode a tus actividades y participa”.

Cada acción suma a la recuperación de este espacio tan valioso y la limpieza fina permitirá retirar residuos pequeños que afectan la salud del ecosistema y la experiencia de quienes recorren el área.

Se recomienda asistir con ropa y calzado cómodo, preferentemente en color blanco, además de hidratación y toda la disposición para colaborar en este esfuerzo que está generando cambios visibles.