No hay razón para bloqueos de campesinos y transportistas: Segob

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró este lunes que no hay motivos para que continúen los bloqueos y manifestaciones emprendidos por productores agrícolas y transportistas en diversos puntos del país, al destacar que el diálogo permanece abierto y que ha habido avances concretos en las mesas de negociación.

Más de 200 reuniones en tres semanas

El diálogo no se ha cerrado”, señaló la titular de Gobernación. Durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez explicó que, solo en las últimas tres semanas, se han realizado más de 200 reuniones entre representantes del gobierno federal y productores agrícolas.

En estas últimas tres semanas se tiene registro de más de 200 reuniones con la Secretaría de Agricultura. Para la atención de los transportistas actualmente se llevan a cabo mesas de trabajo”, detalló.

La funcionaria subrayó que el Gobierno de México mantiene absoluta disposición al diálogo y llamó a los grupos inconformes a evitar afectaciones a la ciudadanía.

Mesas de seguridad con transportistas

Rodríguez informó que los encuentros con transportistas no son nuevos.

Desde hace varios meses se realizan mesas de trabajo con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, señaló.

Estas mesas están enfocadas en…

Seguridad en carreteras

Protección de mercancías

Integridad de las y los transportistas

Rutas con mayor incidencia delictiva

La secretaria enfatizó que los avances son reales y que, por ello, no existe razón técnica ni social para mantener bloqueos carreteros, salvo que obedezcan a “motivaciones políticas contra el gobierno de la Cuarta Transformación”.

Agricultura confirma disposición al diálogo

Por su parte, el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, reforzó el mensaje al asegurar que las demandas de los agricultores han sido atendidas.

No solo se han tenido reuniones, sino que los recursos se han entregado a los agricultores. Estamos en disposición de seguir con el diálogo”, afirmó.

Con esta declaración, el funcionario reiteró que el gobierno ha avanzado en la dispersión de apoyos, programas productivos y atención directa a productores.

Llamado a liberar carreteras y evitar afectaciones

El gobierno federal insistió en que los bloqueos carreteros generan.

Retrasos en transporte de mercancías

Afectaciones económicas regionales

Impacto en la movilidad de millones de ciudadanos