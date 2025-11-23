Trump planea con Putin exigir a Zelenski que entregue un tercio de Ucrania al invasor ruso.

Crónica

Por Fran Ruiz Perea

Negocia en secreto un plan de 28 puntos de rendición de Kiev, mientras el país llora la última masacre rusa.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planea conceder a Rusia territorios del este de Ucrania a cambio de una garantía de seguridad de Washington para Kiev y el resto de Europa frente a una posible nueva agresión rusa. Esto formaría parte, según informó la web especializada Axios, de un plan de 28 puntos elaborado en secreto por la Casa Blanca e inspirado en el plan de 20 puntos utilizado para lograr un alto el fuego en la guerra de Gaza.

Según fuentes anónimas estadounidenses, el plan contempla que Rusia obtenga el control total de Lugansk y Donetsk, que conforman el Donbás, aunque Kiev todavía controla alrededor del 15 % de ese territorio, según un análisis del Institute for the Study of War.

Aunque Rusia tendría el control de facto sobre el Donbás, la región estaría considerada como una zona desmilitarizada y Rusia no podría desplegar tropas allí. Asimismo, el Kremlin debería devolver a Ucrania las zonas ocupadas en Jersón y Zaporiyia.

Este plan está siendo negociado entre el representante especial de Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev. Qatar y Turquía participan en la redacción del nuevo plan de Trump y apoyan los esfuerzos de mediación de Estados Unidos, según dos fuentes cercanas.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha reiterado en diversas ocasiones que no dará pasos atrás ni cederá ninguna parte de su territorio en unas eventuales negociaciones de paz con Rusia. En cambio, sí que sigue abierto a negociar en cualquier formato si tienen visos de arrojar un resultado y si no se excluye a Kiev de la mesa de diálogo.

El plan es “inaceptable”

El ministro alemán para Asuntos Especiales y jefe de la Cancillería Federal, Thorsten Frei, calificó este jueves de inaceptable el supuesto plan de EE.UU. y Rusia para alcanzar la paz en Ucrania.

“Da la impresión que Putin puede lograr sus objetivos en la guerra que no puede conseguir en el campo de batalla. Y eso, seguro, sería un resultado que no sería aceptable”, dijo Frei en una entrevista con la cadena privada de televisión de información 24 horas ‘ntv’.

Frei indicó, a raíz de las informaciones sobre el supuesto plan de EE.UU. y Rusia, que esas noticias le resultaban “perturbadoras”, y añadió que a la iniciativa le falta “credibilidad” dada la evolución del campo de batalla.

“Actualmente vemos los ataques más duros de Rusia contra Ucrania, y vemos que los objetivos no son militares sino contra infraestructura energética e infraestructura civil”, abundó.

Luto a oscuras por la última masacre rusa

Mientras Trump y Putin deciden el futuro de los ucranianos, sin tener en cuenta ni siquiera la opinión de Zelenski, los ucranianos lloran a las víctimas del más reciente ataque ruso, que mató al menos a 28 personas en Ternopil, en el golpe más mortífero en el oeste del país desde que empezó la guerra, y que causó cortes de luz masivos.

Las labores de reparación continuaban este jueves en la ciudad occidental, donde 22 habitantes permanecen desaparecidos después de que el miércoles dos misiles rusos impactasen en dos edificios de viviendas, hiriendo además a 93 residentes.