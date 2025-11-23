Disfrutan familias del Valentía Fest; evento del Municipio para prevenir la violencia de género.

Música, carrera de obstáculos, diversos servicios para las mujeres y más.

Con música, actividades recreativas y una comunidad unida en torno a la prevención de la violencia, familias chihuahuenses vivieron una jornada llena de energía y solidaridad durante el Valentía Fest, organizado por el Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres.

El evento reunió a niñas, niños, jóvenes y adultos que participaron en dinámicas deportivas, música en vivo, módulos informativos y espacios de convivencia diseñados para promover la unión familiar y el impulso al mensaje central: vivir en una ciudad donde todas y todos puedan sentirse seguros y acompañados.

Además de fomentar la actividad física y la recreación, el Valentía Fest permitió acercar a la ciudadanía los servicios y programas que el Instituto Municipal de las Mujeres brinda para la prevención y atención de la violencia, así como oportunidades de capacitación, apoyo emocional y orientación jurídica.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el tejido social y promuevan espacios seguros para todas las mujeres, niñas y adolescentes, invitando a la población a sumarse a futuras actividades que fomenten la convivencia, la prevención y la cultura de la paz.