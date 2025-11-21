Detienen a escoltas de Carlos Manzo

Autoridades estatales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) Michoacán lograron la detención de siete escoltas municipales que estuvieron presentes en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre en una celebración pública con motivo del Día de Muertos.

De acuerdo con las versiones preliminares, los seis sospechosos son parte de la Policía Municipal de Uruapan y, tras su captura en un operativo coordinado por elementos de la Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Ejército Mexicano, serán trasladados a la ciudad de Morelia para continuar con el proceso judicial y rinda su declaración.

Estas nuevas detenciones se dan en el marco del traslado de Juan Manuel “N”, “El Licenciado”, hacia el penal federal de El Altiplano para dar pie a la audiencia inicial que lo juzgará por los posibles delitos de homicidio calificado y lesiones dolosas, así como por los presuntos señalamientos de ser uno de los presuntos autores intelectuales en el asesinato del presidente municipal a las órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

Así fue el traslado de “El Licenciado” a El Altiplano en Edomex

Jorge Armando “N” fue trasladado bajo un amplio operativo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 en Almoloya de Juárez, Estado de México. Su movimiento inició después de que la Fiscalía General del Estado dio trámite a la orden de aprehensión en su contra tras su detención en la colonia Centro de Morelia.

El operativo comenzó al término de su declaración ante la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, donde la autoridad estatal aseguró contar con “datos de prueba objetivos, idóneos, pertinentes y científicos” que lo vinculan con la planeación y coordinación del ataque ocurrido el 1 de noviembre. Tras ello, “El Licenciado” salió de las instalaciones dentro de un vehículo blindado tipo Black Mamba Sandcat.

El convoy fue integrado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Civil de Michoacán, quienes acompañaron distintos tramos del recorrido. El traslado fue por tierra y contó con vigilancia permanente ante el perfil del detenido dentro de una célula criminal vinculada al “Cártel de las Cuatro Letras”.

La primera noche y el arranque de la audiencia inicial por el crimen contra Carlos Manzo

Una vez en Almoloya de Juárez, el detenido pasó la noche dentro del penal federal. Está previsto que este 21 de noviembre se celebre su primera audiencia, programada de manera virtual, con su defensa conectada desde la sala procesal correspondiente.

La carpeta de investigación indica que “El Licenciado” ejercía funciones de mando dentro del grupo criminal que atacó al alcalde. La FGE estatal documentó que presionó a los autores materiales, incluida la instrucción de disparar aun cuando el edil estuviera acompañado.