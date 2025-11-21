Bonilla coincide con Maru Campos: desfiles deben mantenerse como espacios institucionales

El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, respaldó la postura de la gobernadora Maru Campos respecto a que los desfiles cívicos deben permanecer como espacios institucionales y libres de manifestaciones proselitistas. Esto, luego de que durante el desfile del 20 de noviembre aparecieran lonas con mensajes a favor del edil.

Campos calificó estos mensajes como una falta de respeto al carácter oficial del evento, por lo que el alcalde fue cuestionado sobre el tema. Bonilla afirmó desconocer quién colocó las mantas o cuál era su intención.

“Desconozco su origen, desconozco qué quisieron decir con estos mensajes”, declaró el presidente municipal al referirse a las lonas que aludían al proceso electoral de 2027.

El alcalde exhortó a quienes participan en contingentes de desfiles y eventos públicos a respetar estos espacios y mantenerlos libres de expresiones ajenas a la naturaleza cívica de las celebraciones.

La polémica surgió justamente tras la aparición de dichas lonas durante el desfile conmemorativo de la Revolución Mexicana, lo que generó el pronunciamiento de la gobernadora y abrió el debate sobre el uso político de actos institucionales.