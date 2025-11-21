Recauda tesorería 22 mdp por recargos de impuesto predial

La Tesorera Municipal, Amanda Córdova Chávez, recordó que desde el pasado 1 de noviembre está vigente el descuento del 100% en recargos del Impuesto Predial, beneficio que se mantendrá disponible hasta el 29 de diciembre.

Indicó que los contribuyentes interesados en ponerse al corriente ya no necesitan realizar ningún trámite adicional, pues el sistema aplica automáticamente el descuento al momento de generar el monto a pagar.

Será al cierre de noviembre cuando se podrá determinar con precisión cuántas personas han aprovechado este programa; sin embargo, la funcionaria destacó que la meta de recaudación es de 37 millones de pesos y, hasta ahora, ya se han reunido 22 millones, lo que refleja una respuesta positiva por parte de la ciudadanía.

Córdova Chávez aseguró que este incentivo ha resultado exitoso, pues ha permitido que muchos contribuyentes que tenían adeudos pendientes finalmente se acerquen a regularizar su situación.