Mensaje de apoyo a Bonilla en desfile fue una falta de respeto: Maru

La gobernadora María Eugenia Campos Galván calificó como inapropiado y una “falta de respeto” el mensaje que integrantes de un contingente deportivo mostraron durante el desfile del 20 de noviembre, en el cual expresaban apoyo al alcalde Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Uno de los textos visibles en la lona que portaron los participantes decía: “Marco, vamos por el knockout en el 27!!”, lo que generó polémica por su evidente contenido político en plena ceremonia conmemorativa.

Campos Galván señaló que tanto el grupo deportivo como el propio alcalde incurrieron en un acto que no corresponde a los tiempos electorales ni al carácter cívico del evento.

“Me parece una falta de respeto por parte del contingente y también del alcalde. Creo que debemos ser muy respetuosos con los tiempos”, declaró la mandataria estatal al ser cuestionada sobre el incidente.

La gobernadora reiteró que las actividades oficiales deben mantenerse al margen de cualquier manifestación política anticipada y llamó a todas las autoridades a conducirse con responsabilidad.