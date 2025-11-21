Entrega Estado el Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2025

El Gobierno del Estado entregó el Premio Chihuahua Vanguardia en Artes y Ciencias 2025, en ceremonia realizada en el Salón 25 de Marzo del Palacio de Gobierno, para reconocer, promover y estimular el talento creativo e intelectual de la entidad.

Cada uno de los ocho galardonados recibió un estímulo económico de 100 mil pesos y los trabajos ganadores fueron seleccionados por un jurado integrado por especialistas, que calificó su originalidad, calidad y aportación al desarrollo cultural o científico de la entidad.

En la categoría de Ciencias Sociales el premio fue para María Fernanda Almada García, por su investigación: “El Estado Mexicano como forma política del capital extractivo y criminal de la Sierra Baja Tarahumara”.En Artes Escénicas (danza) la ganadora fue Diana Patricia Moreno Vargas, con la pieza “Aporos”.

En la rama de Ciencias Tecnológicas, Aldair Rey Núñez recibió el reconocimiento por el proyecto “Modelo de predicción y prevención de suicidios en el estado de Chihuahua a través del uso de la I.A.”Mientras que, en Artes Visuales, el galardón fue otorgado a Andrés Juárez Troncoso, por “Los rostros que nadie reclama”. En Periodismo, se entregó a Gustavo Cabullo Madrid por el reportaje:

“La cárcel de los que no corren: La trampa legal que encarcela a los rarámuri”.

En Literatura ganó Héctor Arturo Sánchez Martínez con su novela “Las uñas largas de Nerval”.

En la disciplina de Música, el reconocimiento se concedió a Esteban Orlando Ávila Estrada por la composición “4 Poemas Sinfónicos”.

En Ciencias Biológicas el premio fue para Alejandro Velarde Calderón por su proyecto “Nanovacuna contra la amebiasis: Una enfermedad desatendida que amenaza la salud de las comunidades más vulnerables”.

La secretaria de Cultura, Alejandra Enríquez, felicitó a los ganadores, quienes con sus logros, ideas y esfuerzo transforman el panorama cultural y científico del estado.

“Gracias por creer en su vocación, por regalarnos obras y conocimiento, sigan con investigaciones e imaginen. Chihuahua es más grande hoy gracias a ustedes”, finalizó la funcionaria.