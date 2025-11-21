Continúa pronóstico de temperaturas bajas para este fin de semana

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través de la Coordinación Municipal de Protección Civil, que las temperaturas se mantendrán a la baja este fin de semana y pide a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante las variaciones de temperatura.

Para este viernes 21, se anticipa un día mayormente soleado, con una temperatura máxima de 23°C y una mínima de 5°C. Los vientos oscilarán entre 5 y 15 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvias.

El sábado 22 registrará condiciones parcialmente nubladas, con temperaturas entre 25°C como máxima y 9°C como mínima, con viento en el rango de 5 a 15 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 35 kilómetros por hora. Para el domingo 23, el cielo estará soleado, con una máxima de 27°C y una mínima de 12°C, los vientos permanecerán entre 5 y 15 kilómetros por hora, con ráfagas de 35 kilómetros por hora, y una baja probabilidad de lluvia del 1 por ciento.

La Coordinación Municipal de Protección Civil exhorta a las y los ciudadanos a mantenerse informados a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y adoptar medidas preventivas ante los cambios de temperatura durante las mañanas y noches.