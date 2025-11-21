Presenta Estado plan de actividades navideñas

A partir del 1 de diciembre, la Plaza del Ángel se transformará en el punto central de las celebraciones decembrinas, con el encendido del árbol monumental y una amplia oferta de actividades que se mantendrán hasta el 11 de enero de 2026, anunció el Gobierno del Estado.

Entre las principales atracciones destaca una pista de hielo de gran formato, cercana a los mil 500 metros cuadrados, considerada una de las más extensas que se han instalado en la ciudad.

El acceso tendrá un costo de 130 pesos por persona, informó Antonio Ferreira, del área de Relaciones Públicas.

Además, la zona contará con juegos mecánicos gratuitos para toda la familia.

Este año se sumará un carrusel de dos niveles con capacidad ampliada, así como el Torbellino Navideño, un juego de alta velocidad dirigido a jóvenes y adultos, el cual contará con medidas reforzadas de seguridad y la presencia de personajes característicos de la temporada, como Santa Claus, el Grinch y duendes.También será instalado el tradicional nacimiento navideño, un espacio emblemático donde los visitantes podrán tomarse fotografías y disfrutar del ambiente festivo.

Las autoridades estatales invitaron a la ciudadanía a participar en las actividades, que buscan promover la convivencia familiar y el espíritu navideño en el corazón de la capital.