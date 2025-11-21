Inaugura Canaco la Feria del crédito 2025

Desde Canaco Chihuahua, autoridades municipales, estatales y empresarios inauguraron la primera Feria del crédito 2025, la cual tiene el objetivo que los socios puedan sanar sus gastos de manera formal sin crisis financieras.

Los 10 aliados financieros se encuentras desde las nueve de la mañana y hasta las 5 de la tarde, este viernes 21 de noviembre, entrada gratuita.

“Se ofrecen créditos y financiamientos que ayuden a crecer a los negocios de los socios. En estas fechas los comercios organizados y el deber cumplir las prestaciones de ley como aguinaldos podrían dejar en ceros a los empresarios, con una buena asesoría financiera la oportunidad de subsistir es mayor”, expuso Alejandro Lazzarotto, presidente de la Cámara.

Cabe destacar que Canaco maneja mas del 60% de la economía en la ciudad. En el lugar de encuentran los principales bancos de la ciudad, quienes ofrecen asesorías para créditos y financiamientos de manera practica.