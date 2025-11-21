Beneficia Municipio a más de 7 mil vecinos de seis colonias con modernización de alumbrado

El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Mantenimiento Urbano, finalizó la modernización del alumbrado público de la colonia Pedro Domínguez y cinco colonias más aledañas como Francisco Ruiz Massieu, Antorcha Popular, Inti Peredo, Progreso Nacional y Santa Cecilia, en beneficio de más de 7 mil vecinos del sector.

En total se sustituyeron 215 luminarias antiguas amarillas por nuevas lámparas LED de luz blanca, con una inversión de poco más de 1 millón 100 mil pesos.

Además, se realizó la modernización de luminarias LED estilo punta poste en tres parques ubicados a la largo de este sector, con la intención de mejorar la calidad de vida de las y los niños que juegan y disfrutan diariamente de esos espacios públicos.

Por su parte el director de Mantenimiento Urbano inició, Christian Medellín, comentó que para el alcalde Marco Bonilla, es de suma importancia continuar realizando la modernización del alumbrado LED en Chihuahua Capital, ya que este es un eje principal de la actual administración municipal.

La Dirección de Mantenimiento Urbano, invita a la ciudadanía a realizar sus reportes por fallas en el sistema del alumbrado público en el Centro de Respuesta Ciudadana (CRC) en el número 072 el cual le atiende de lunes a viernes de 7:00 am a 8:30 pm o bien en la aplicación “Marca el Cambio” la cual recibe reportes las 24 horas todos los días de la semana.