Trump analiza más medidas contra cárteles

fuente: excelsior

La administración del presidente Donald Trump emitió ayer una señal mixta respecto a su política de seguridad en la frontera sur, donde los elogios hacia su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum, por la cooperación en materia de narcotráfico, chocaron con la postura del mandatario de no descartar ataques militares dentro de territorio mexicano.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, destacó la colaboración, asegurando que se han observado “avances históricos”; no obstante, aseguró que el republicano “está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga”.

Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta (Claudia) Sheinbaum y su administración en México, en lo que respecta a la lucha contra cárteles”, sostuvo.

Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”.

La postura de Leavitt reafirma una declaración previa de Trump, quien se dijo insatisfecho con la continuidad del tráfico de drogas, señalándolo como causa de muerte de ciudadanos estadunidenses.

El mandatario incluso dijo poseer información detallada sobre los narcolíderes, como “quiénes son” y “las fachadas de sus casas”.

Apenas el pasado martes, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que no contempla la posibilidad de solicitar al gobierno de EU que tropas de ese país ingresen a México.

Podemos colaborar… No aceptamos una intervención de ningún gobierno extranjero”, puntualizó.