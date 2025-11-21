Reapertura municipio “Museo La Bóveda”

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, inauguró la reapertura del Museo La Bóveda, espacio histórico que fue modernizado mediante un proceso integral que permitirá a los visitantes una experiencia inmersiva y actualizada.

La directora del Instituto de Cultura del Municipio, Fernanda Bencomo, subrayó que dicha renovación fue gracias al respaldo del alcalde Marco Bonilla y del Gobierno Municipal, quienes han impulsado la recuperación y dignificación de recintos culturales para fortalecer la identidad y el acceso a la cultura.

El nuevo Museo La Bóveda integra elementos tecnológicos y museográficos que ofrecen una narrativa contemporánea sobre el desarrollo económico de Chihuahua.

Entre sus contenidos destacan una colección de numismática, paneles interactivos que recorren distintas etapas históricas del periodo prehispánico al siglo XX y un video mapping instalado al interior de la bóveda, que permite al público vivir una experiencia envolvente basada en los momentos clave que marcaron la evolución financiera y comercial de la región.

El Instituto de Cultura reconoció el trabajo del equipo de la Coordinación Museal y de la Tesorería Municipal, cuyo esfuerzo permitió consolidar este proyecto que rescata uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico.

El Museo La Bóveda reabre sus puertas como un recinto renovado, preparado para recibir a las y los chihuahuenses y convertirse nuevamente en un punto de encuentro con la historia, la memoria y la identidad de la ciudad, dicho museo estará abierto para el público de lunes a jueves de 9:00 am a 3:00 pm y los viernes de 9:00 am a 2:00 pm.