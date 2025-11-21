Pero qué necesidad, ¿para qué tanto brinco?.

La mesa del rincón.

Pos que se enoja la góber con Bonilla porque le rallaron el cuaderno en el desfile conmemorativo de la revo.

Con eso de que todos, todas y todes andan como Juan por su casa haciendo precampaña anticipada, a alguien de los bonillistas se le ocurrió la provocadora idea de marchar con una lona a favor del alcalde de la heroica capital y frente a las narices de la Maru.

Neta, ya ni la joden. Es un evento oficial que debe estar exento de cualquier manifestación electorera, por respeto a la que manda y al populo que asiste al desfile deportivo del 20 de noviembre.

¡Zas! que le embarran en la jeta al presídium: “Bonilla vamos por el nocaut en el 27”.

La wera poderosa no aguantó la afrenta y expresó su malestar. Claro que tiene razón, pero tampoco hay que caer en el linchamiento y escarnio público porque secretarios, alcaldes y diputados reparten volantes, entregan periódicos fuera de sus demarcaciones, pintan bardas y arman reuniones descaradamente electoreras.

No es que, digamos, le van a retirar la palabra al edil o que le vayan a poner trabas u obstáculos para hacerlo tropezar. Sería un error.

Y si nos apuramos, cuántas veces no ha sido utilizado el desfile del primero de mayo o el grito de independencia para enviar mensajes políticos o ponerle un estate quieto a alguien.

En los tiempos del PRI, hoy PRIMOR, los panuchos se infiltraban en los desfiles de los trabajadores, o revolucionarios para hacérselas de jamón a los tricolores.

A ver, quién se acuerda cuando panistas se confrontaron con el Pat Martínez y Dorofeo Zapata, en las escalinatas del edificio héroes de reforma, durante un desfile de los agre miados de la CTM?.

O aquella vez que se colaron en un desfile del 20 noviembre, en el que metieron de contrabando un camión alegórico aludiendo al robo de la elección de 1986.

En esa ocasión líderes del bolillo y avezados militantes se concentraron en la calle Terrazas y la once para desfilar entre los contingentes deportivos. Al llegar a la calle Degollado fueron interceptados por los malandros del CDPRI, hoy PT, y fueron agredidos con piedras y palos hasta hacerlos correr por la Aldama.

Tons no es como para que se haga tanto escándalo por una lonita, al fin y al cabo solo se dieron cuenta los del presídium y los cientos de familias que se tomaron la molestia de ir al desfile.

Más parece ánimo de pegar y provocar pleito entre la góber y el alcalde.

Siguiendo con las enchiladas, se puedo constatar que el odio jarocho que se traen los morenos y su donador masculino para el embarazo in vitro que dio a luz a la 4T, orilló a la Clau y su cubil a dejar fuera del radar la difusión y alusión en edificios públicos de la conmemoración de la revolución. Es evidente que ya no se soportan.

Aquel fervor patrio del 20 de noviembre ya no se sintió este año; en cambio, el espíritu navideño se nota desde hace días en calles, comercios y frentes de domicilios particulares, como secundando al líder chavista, Nicolás Maduro, para adelantar la navidad.

El pex de todo este demosther de las precampañas anticipadas es que ya no lo para nadie, nadie. Eso pasa por haberles soltado las correas a tanto canino y canina que quieren más croquetas con proteína de primera.

Ahí andan alborotados tantos y no tantas por agarrar las candidaturas para el 2027.

Los panaderos, al igual que los morenos, se dan hasta con la bacinica para pepenar algo. Le tiran a todo y a lo grande con tal de que les toque algo.

A ver cómo le van a hacer la mera mera palomera y el CEN del bolillazo para aquietar a la jauría.

Muy apuntados están Bonilla pa la gubernatura y Gi Gil Loya que quiere hacerle sombra; Chago el camaleón le reza a la patrona. El fiscalazo Jaúregui encarrerado por relevar a Marco, igual hace su luchita Alfredo Ch., pero si toca que sea lady la candidatura, Manque Granados sería la ganona.

De ser el caso que Bonilla y la Manque amarren la dupla gubernatura/Alcaldía, El Cesar agarraría otra vez fuero, pluri (¿federal?), Chago a pastorear el rebaño ovejuno azul en lo local, Rocío González, Carla Rivas o Geo Bujanda en la sindicatura y ACh por tierra en el sexto federal.

Como no pueden dejar a puro garañón en las posiciones más peladas, ni modo que manden al matadero a Xóchitl Contreras en Juárez, y se agandallen gubernatura y la capital para varones. Para eso está Gi Gil Loya que trae mucho fuelle y puede vender cara la derrota en la frontera para sumarle votos al Bonilla.

Al Valenciano solo podrán contenerlo con la candidatura federal por el quinto de Delicias, pero esa posición es para el PRI si es que se arreglan, y la neta se ve muy ca….nijo que bajen a Tony Meléndez.

Para acabarla de calentar, vienen empujando nuevas caras que quieren sentar a las ya conocidas. Ya no quieren calentar banca Fernanda Bencomo, Paty Ulate, Alejandra Enríquez, Joni Barajas, Isela Martínez, Mario García, Juan Abdo, Roberto Fuentes y Félix Martínez que van por los cinco distritos locales.

Ahora si que, como dicen los muletillos, tanto brinco es porque el piso está muy disparejo.

Después de mover el bote, a puñaladas iguales llorar es jotería.

Tan tan.