Galardonan a los atletas ganadores del Premio Estatal del Deporte 2025

En el marco de la celebración del CXV Aniversario de la Revolución Mexicana, los atletas chihuahuenses Kenia Contreras, Uziel Muñoz, Alegna González y Juan de Dios Vázquez, fueron galardonados con el Premio Estatal del Deporte (PED) 2025.

El acto se efectuó en el Salón Rojo en Palacio de Gobierno, con la presencia de autoridades de la Secretaría de Educación y Deporte.

En la categoría deportista femenil el Premio fue recibido por la marchista Alegna Ariday González Muñoz; en la rama varonil fue para el lanzador de bala, Uziel Aarón Muñoz Galarza; en deporte adaptado lo ganó Kenia Marlenne Contreras Román y como entrenador, lo obtuvo Juan de Dios Vázquez.

La directora del Instituto Chihuahuense del Deporte del Deporte y Cultura Física (ICHD), Teporaca Romero Del Hierro, expresó que Alegna y Uziel llevaron la fuerza del norte hasta Japón y regresaron con el honor de quienes compiten con el alma.

“Su triunfo une dos mundos, la disciplina japonesa y el espíritu indomable chihuahuense”, declaró la funcionaria.

Reconoció además a Kenia y a Juan de Dios, por poner en alto el nombre del estado: “Son orgullo de sus familias, esperanza de la comunidad chihuahuense y un claro ejemplo de lucha, de trabajo, esfuerzo y lealtad”.

El PED apoya, promueve y reconoce a los atletas y entrenadores destacados, que desarrollan actividades en beneficio al deporte. En esta edición fueron condecorados con numerario económico, medalla conmemorativa Conade, placa de reconocimiento y estatuilla. De acuerdo con la convocatoria de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, el premio económico de 110 mil pesos se dividirá parcial y equitativamente entre los ganadores de las categorías convocadas, siempre y cuando, no hayan sido acreedores a esta premiación en ediciones anteriores, como es el caso de Alegna, quien lo recibió en 2018.

La funcionaria anunció que el ICHD aportará la cantidad necesaria para que cada ganador obtenga 50 mil pesos totales, como parte de su estímulo económico.

En su participación, Kenia Contreras dijo que estar aquí es ser rebelde por todas las veces que le dijeron que no.“Por las veces que me decían ¿para qué vas? Hay mejores que tú.

Hoy Alegna, Uziel, Juan de Dios y yo hacemos la diferencia, y demostramos que la voluntad y perseverancia abren caminos”, expresó tras recibir el reconocimiento.

Por su parte, Alegna Muñoz agradeció a la gobernadora Maru Campos por creer en los atletas de Chihuahua y permitir que el deporte siga siendo prioridad, porque transforma vidas y construye comunidades con futuro.

Uziel Muñoz, añadió que el suyo no ha sido un camino fácil, pero que hoy se siente fortalecido al sentir el apoyo de la gente que le rodea, que de una u otra manera siempre está ahí confiando en su trabajo.

Al evento asistieron además el secretario de Educación de Deporte, Francisco Hugo Gutiérrez; el diputado presidente del Congreso el Estado, Guillermo Patricio Ramírez y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Marcela Herrera.

También acudió el alcalde Marco Bonilla; el subdirector de Desarrollo del Deporte del ICHD, Tomás Aguilera y el marchista olímpico y ganador del PED 2024, Andrés Olivas Núñez.