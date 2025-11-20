De los 140 monumentos que atiende Municipio, cinco son de la Revolución

De los 140 monumentos que atiende el Gobierno Municipal, cinco son en honor a la Revolución Mexicana, los cuales representan esa batalla histórica que tuvo como cuna al estado de Chihuahua y que simbolizan una lucha más por la democracia y la justicia social en el país.

Tres se encuentran colocados sobre la calle División del Norte: la Adelita y las glorietas de Francisco “Pancho” Villa y Felipe Ángeles.

Los otros dos son el Mausoleo del Centauro del Norte y la rotonda de los revolucionarios, mismos que se encuentran en el Parque Revolución, el cual por muchos años fue un cementerio.

Es por ello que, en el marco de los festejos del 20 de noviembre, la Dirección de Mantenimiento Urbano, los atendió integralmente para honrar a los héroes de la Revolución Mexicana, en un esfuerzo por mantener vivos los valores y la memoria histórica.

Los trabajos incluyeron la aplicación de pintura en bases y pisos deteriorados, limpieza y mantenimiento de fuentes, restauración de placas con su respectivo brillo, la aplicación de cera para preservar la belleza, solemnidad de las estatuas y de ser necesario se realiza la limpieza con hidro lavadora.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reitera su compromiso con la preservación del patrimonio histórico y cultural de Chihuahua, reflejando una administración cercana, responsable y sensible a los valores de la ciudadanía.

Para mayor información, comunicarse al teléfono 072 o a través de las redes sociales del Gobierno Municipal de Chihuahua.