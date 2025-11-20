Brinda Municipio apoyo continuo a refugios y rescatistas de animalitos

La Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal del Gobierno Municipal, desde su creación hace cinco meses, ha apoyado a 22 asociaciones y rescatistas independientes a fin de trabajar juntos por los animalitos de la ciudad.

Dentro de estos apoyos, han entregado 3 toneladas de alimento para animalitos, a fin de aliviar la carga diaria de quienes cuidan y rehabilitan a perritos y gatitos rescatados.

Además, se han otorgado servicios de salud veterinaria en algunos casos, así como vacunación y desparasitación interna y externa.

Estas acciones contribuyen a mantener en mejores condiciones a los animalitos bajo resguardo y a elevar los estándares de salud pública en la ciudad.Además, con este acompañamiento se refleja una visión compartida: la protección animal se construye entre todas y todos.

La colaboración entre ciudadanía, rescatistas y Gobierno Municipal es indispensable para reducir el abandono, promover la tenencia responsable y brindar segundas oportunidades a quienes más lo necesitan.