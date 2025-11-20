Encabeza Maru desfile por 115 aniversario de inicio de la Revolución

El desfile cívico-deportivo conmemorativo por el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana fue encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, acompañada por funcionarios estatales y municipales, diputadas y diputados locales, así como por mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El evento contó con 10 carros alegóricos, elaborados por alumnos de instituciones educativas de diferentes niveles, que representaron pasajes históricos y personajes emblemáticos del movimiento revolucionario.

Además, se realizaron exhibiciones a cargo de fuerzas militares y policiales, así como de agrupaciones civiles y clubes deportivos. La Banda de Música del Gobierno del Estado también participó, aportando el ambiente festivo y solemne al recorrido.

En total, cerca de 6 mil participantes integraron los 70 contingentes, conformados por estudiantes, docentes, asociaciones civiles, deportistas, personal de seguridad pública y protección civil, además de elementos del Ejército Mexicano.