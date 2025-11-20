Arrancan en la capital atenciones médicas del Dr. Vagón, el Tren de la Salud

Con una respuesta favorable de la ciudadanía, iniciaron las atenciones médicas gratuitas del Dr. Vagón, el Tren de la Salud, de Fundación Grupo México, en la antigua estación del ferrocarril que se ubica en avenida División del Norte #3700, en la capital del estado.

El secretario de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), Rafael Loera, recorrió los distintos furgones que componen el convoy donde conoció de primera mano el procedimiento de las consultas, que han sido aprovechadas por personas adultas mayores.

Destacó que este esfuerzo es impulsado y gestionado por la gobernadora Maru Campos, complementa los servicios que se ofrecen a través de MediChihuahua, con el compromiso de generar condiciones que mejoren la calidad de vida de las y los chihuahuenses.

Las atenciones del Dr. Vagón en la ciudad de Chihuahua estarán disponibles hasta el 23 de noviembre. Diariamente se entregan 500 fichas de atención desde las 6:00 de la mañana.

Loera recordó que se ofrecen consultas generales, servicios de odontología, quiropráctica, rehabilitación, optometría, audiometría, nutrición, planificación familiar y entrega gratuita de medicamentos, además de clínicas especializadas en diabetes y salud visual.

El funcionario destacó la presencia del Vagón de la Mujer, un espacio destinado a la atención integral de la salud femenina, así como el Cine Vagón de Cinemex, que por las tardes proyecta largometrajes para el disfrute de las familias asistentes.