El NYT revela la propuesta de Maduro para abandonar el poder.

Una investigación publicada por el “New York Times” revela negociaciones extraoficiales de la Casa Blanca con Maduro.

En la parte más visible de la estrategia de EE.UU. hacia Venezuela, está el despliegue marítimo en el Caribe y el Pacífico. Desde allí, ha llevado a cabo al menos 21 ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, destruyendo 22 lanchas, con un saldo estimado de más de 80 personas muertas.

Pero muchos analistas sospechan que esas supuestas operaciones contra el narcotráfico esconden un asedio hacia el Gobierno de Nicolás Maduro.

En ese contexto, el diario New York Times informa de negociaciones extraoficiales con Maduro, autorizadas por la Casa Blanca, en cuyo marco, Trump habría rechazado una propuesta del presidente venezolano de dimitir tras un periodo de dos años.

Operaciones encubiertas

El artículo cita a funcionarios que hablaron bajo anonimato. Según sus informantes, integrantes del Gobierno de Maduro ofrecieron a la Administración Trump un proceso de transición de dos a tres años, con el objetivo de garantizar una renuncia ordenada. Sin embargo, la Casa Blanca considera inaceptable que la salida de Maduro del poder se postergue.

De acuerdo con las fuentes del New York Times , Maduro, durante las conversaciones informales, habría señalado disposición a ofrecer acceso a la riqueza petrolera de Venezuela a las compañías energéticas de Estados Unidos.

Por otro lado, el New York Times asegura que Trump ha dado “su visto bueno” a los planes de la Agencia central de Inteligencia (CIA) para operaciones que podrían tener como objetivo preparar un “campo de batalla para acciones futuras”.

Incertidumbre sobre acciones futuras

La semana pasada, Trump sostuvo diferentes conversaciones en la Casa Blanca con las principales autoridades del Pentágono donde se le presentaron varias opciones para la continuidad de acciones que el Comando sur lidera en el Caribe, cerca de las costas venezolanas.

El New York Times asegura que, aunque no están claras las futuras acciones del republicano hacia Venezuela, podrían seguir las acciones encubiertas, sin autorizar un combate sobre el terreno, y priorizar estrategias psicológicas o de desgaste, así como operaciones cibernéticas o de información.

La publicación agrega que los funcionarios cercanos a la Casa Blanca saben que la CIA tiene ubicadas distintas instalaciones supuestamente relacionadas al narcotráfico. Estos podrían ser los próximos objetivos a atacar bajo una orden presidencial.

ms (nyt/efe)