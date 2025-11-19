Alerta por posible descenso en temperaturas y vientos fuertes: Protección Civil Municipal
La Coordinación Municipal de Protección Civil informa que, derivado a la entrada hoy del Frente Frío número 15, a partir de este jueves se pudieran presentar vientos fuertes en la capital, con velocidades de 25 a 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían alcanzar entre 55 y 60 kilómetros por hora.
Además, se prevé un descenso notable de temperatura, con mínimas entre 6°C y 8°C, con posible sensación térmica aún más baja.También existe probabilidad de lluvias ligeras, lo que podría reforzar la sensación de frío durante la mañana y la noche.
Recomendaciones a la ciudadanía:
Por los vientos fuertes:
• Asegurar láminas, anuncios, macetas u objetos que puedan desprenderse.
• Extremar precauciones al conducir, especialmente en avenidas rápidas y zonas abiertas.
• Evitar permanecer o estacionarse cerca de árboles, postes o bardas inestables.*Por el descenso de temperatura y posibles lluvias:
• Abrigarse por capas y evitar cambios bruscos de temperatura.
• Resguardar mascotas y animales de exterior.
• Evitar el uso de anafres o fogones dentro de casa para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.
• Portar impermeable o paraguas en caso de lluvia ligera.
La Coordinación Municipal de Protección Civil mantiene monitoreo permanente e invita a la población a mantenerse informada a través de las fuentes oficiales del Gobierno Municipal de Chihuahua.