¿Tienes un proyecto artístico? Municipio invita a la Muestra Municipal de Teatro y de Danza 2026.

El Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto de Cultura, anunció la apertura de las convocatorias para la Muestra Municipal de Teatro en su décima cuarta edición, y la Muestra Municipal de Danza en su cuarta edición, con el objetivo de impulsar, reconocer y visibilizar el talento de las y los artistas escénicos de Chihuahua capital.

Ambas convocatorias estarán abiertas del 18 de noviembre de 2025 al 2 de enero de 2026, hasta las 15:30 horas. Las y los participantes deberán registrarse en el enlace bit.ly/MMT2026 para Teatro y bit.ly/MMD2026 para Danza y enviar la documentación requerida al correo mmtyd.icm@gmail.com.

Orlando Mendoza, coordinador del Teatro de la Ciudad, informó que los seleccionados para participar en ambas muestras recibirán un estímulo económico de 10 mil pesos para Danza y 20 mil pesos pata Teatro además de que podrán presentar sus proyectos en el Teatro de Ciudad que será sede de esta muestra.

Los seleccionados para participar en la Muestra Municipal de Teatro y Danza serán publicados en la página y redes oficiales del Instituto de Cultura del Municipio de Chihuahua el día 12 de enero del 2026 y presentarán sus proyectos en la Muestra Municipal de Teatro a realizarse del 09 al 15 de marzo 2026 y en la Muestra Municipal de Danza a realizarse el 11 y 12 de abril de 2026.

Con estas iniciativas, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso con la promoción de las artes escénicas, el fortalecimiento de la producción creativa local y la generación de espacios que permitan el crecimiento artístico de las compañías, colectivos y creadores de Chihuahua capital.

Para consultar la convocatoria completa, visita las redes sociales del Instituto de Cultura del Municipio para conocer las bases y requisitos.