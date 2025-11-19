Bonilla participa en Congreso Municipal de Sustentabilidad y Financiamiento Verde en Meoqui
El alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla, acudió al municipio de Meoqui para presentar una ponencia sobre el Plan Hídrico de la capital, en el marco del Congreso Municipal de Sustentabilidad y Financiamiento Verde.
La anfitriona del encuentro, Miriam Soto, alcaldesa de Meoqui, agradeció el respaldo de la Asociación Nacional de Alcaldes (ANAC), de la Fundación Konrad Adenauer (KAS) y del propio Bonilla Mendoza, quien además coordina a los presidentes municipales panistas en el estado.
Durante el evento también participó Hans-Hartwig Blomeier, representante de la Fundación Konrad Adenauer en México, quien resaltó la importancia de fortalecer las capacidades municipales en gestión del agua y en la implementación de políticas públicas sustentables.
Asimismo, estuvo presente Olivia Sevilla, alcaldesa de Jesús María, Jalisco, y vicepresidenta de la asociación nacional de alcaldes panistas, quien reconoció la relevancia de impulsar estrategias coordinadas ante los retos ambientales actuales.