Presentan la guía turística “Viva Chihuahua”

Desde la Plaza de Armas, autoridades municipales y estatales presentaron el proyecto “Viva Chihuahua”, una nueva guía turística encabezada por el director de Desarrollo Económico y Competitividad, José Jordán.

La guía reúne los principales atractivos turísticos y la historia de la ciudad, con el objetivo de ofrecer a visitantes y residentes una herramienta más completa y accesible.

El proyecto fue desarrollado por alumnos de la carrera de Turismo de la Universidad Regional del Norte (URN), en coordinación con el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado.

El material incluye secciones con información detallada y códigos QR que dirigen a rutas y comercios como restaurantes, farmacias y otros servicios.

Además, se trabaja en una versión dirigida a niñas y niños, con la finalidad de acercarlos a la historia y riqueza cultural de su ciudad.