Lanza Municipio convocatoria de becas para Estancias Infantiles y Centros de Bienestar Infantil

Para apoyar la economía de las familias chihuahuenses, el DIF Municipal lanzó la convocatoria del “Programa Municipal de Becas para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral de Niñas, Niños y Adolescentes”, en su modalidad: Estancias infantiles y Centros de Bienestar Infantil.

Primero, las estancias y centros que busquen ser parte del programa, deberán entregar papelería en las oficinas de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal, ubicadas en calle Blas Cano de los Ríos, número 300, colonia San Felipe, este 20 y 21 de noviembre, de 9:00 am a 3:00 pm.

Posteriormente, las madres y padres de familia que estén interesados en obtener dicha beca deberán entregar papelería del 8 al 12 de diciembre en:

Zona sur

CEDEFAM Punta Oriente, calle Punta Alamillo y calle Punta la Angostura s/n, colonia Punta Oriente.

Centro comunitario Vistas Cerro Grande, calle 72 ½ y Segunda Col. Vistas Cerro Grande.

Zona norte

Centro comunitario Riberas De Sacramento, calle Río San Francisco esquina con Río Gambia colonia Riberas de Sacramento.

Centro comunitario Sahuaros, avenida Guillermo Prieto Luján s/n, colonia Sahuaros.

En las oficinas de la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal, calle Blas Cano de los Ríos número 300, colonia San Felipe.

Conoce los requisitos y la papelería a presentar en la página https://www.facebook.com/DIFmunicipalcuu/.

Cabe resaltar que las y los beneficiarios de este programa de becas, recibirán un apoyo económico mensual de 650 pesos, de febrero a diciembre del 2026.

En el caso de beneficiarios de “La Calle No Es Su Lugar”, el monto a otorgar para la atención y cuidado brindado será de 70 pesos por una comida al día; 180 pesos si se realizan tres comidas diarias y 650 en caso de que la niña o niño se inscriba para acudir de manera regular a la Estancia Infantil.

Para más información, comunícate al 072, extensión 2285 con línea a la Dirección de Protección Familiar del DIF Municipal.