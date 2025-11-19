Arranca en Chihuahua concurso de bebidas Mexico Selection by CMB 2025.

Se efectuará del 18 al 21 de noviembre en la capital del estado

Este martes inició el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles (CMB), el certamen de vinos, bebidas espirituosas y cerveza artesanal más prestigioso de Latinoamérica, a efectuarse del 18 al 21 de noviembre.

La agenda se desarrollará en el Museo Sebastián-Casa Siglo XIX, de las 9:00 a 13:30 horas.

Encabezaron la inauguración Edibray Gómez Gallegos, secretario de Turismo; Carlos Borboa, sommelier y director del concurso, así como Baudouin Havaux y Quentin Havaux, presidente y CEO del CMB, respectivamente.

Gómez Gallegos dio la bienvenida a los participantes y agradeció al comité organizador por seleccionar a Chihuahua como sede.

Resaltó la importancia de las ponencias que fomentan el aprendizaje y el intercambio de conocimientos, lo que permite a productores y bodegueros perfeccionar sus técnicas y procesos de elaboración.

La primera conferencia corrió a cargo del sommelier Alejandro Rubio, quien abordó la historia y las características del vino chihuahuense. Este miércoles iniciará la fase de cata.

Durante los siguientes tres días, jueces, enólogos, catadores y periodistas especializados, algunos provenientes de Europa y Estados Unidos, evaluarán cerca de 900 etiquetas de producción exclusivamente nacional.

Se estima que participarán 587 vinos de los cuales más de 100 son chihuahuenses, cerca de 250 espirituosos (10 por ciento de producción local) y más de 30 etiquetas de cerveza artesanal, de las cuales también un alto porcentaje son elaboradas en la entidad.