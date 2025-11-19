Maru Campos encabeza sesión de la Mesa de Seguridad en Parral.

La gobernadora Maru Campos encabezó la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz que se llevó a cabo en Parral, con el fin de analizar las estrategias implementadas por los tres niveles de Gobierno para atender la seguridad en la región.

Durante la reunión, la mandataria y los representantes de las diferentes corporaciones destacaron que los hechos recientes, son eventos aislados y no violencia generalizada. Sin embargo, acordaron poner en marcha operativos focalizados contra personas generadoras de violencia.

Además se determinó incrementar las labores coordinadas en materia preventiva encaminadas a inhibir hechos delictivos, para garantizar la tranquilidad de la ciudadanía en la zona sur de la entidad.

En la reunión estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el fiscal general del Estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; y los generales Felipe González Moreno y Jorge Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, respectivamente.

También el delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Badillo; el coordinador de la Guardia Nacional, Alejandro Rivas; el comandante del 32 Batallón de la Guardia Nacional, William Chavarría; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila; la delegada de programas del Bienestar, Mayra Chávez y el alcalde de Parral, Salvador Calderón.