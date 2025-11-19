Lleva Gobierno del Estado apoyo alimentario y herramienta agrícola a comunidades de Guachochi.

Se entregaron 30 toneladas de maíz y frijol en beneficio de 680 familias y se entregó equipo de labranza a 80 núcleos familiares más

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) llevó a cabo una jornada de entrega de apoyo alimentario en el municipio de Guachochi, donde se dispersaron 30.6 toneladas de maíz y frijol a 680 familias de la región.

Los beneficiarios pertenecen a las comunidades de Cusárare, Bahueachi, Choguita, Caborachi, Laguna de Rocheachi, Huararare, Norogachi y Yahuiarachi, entre otras, que en conjunto suman 30 localidades de la región.

Además, como parte del Programa Integral para la Producción Agropecuaria (PIPA), se distribuyó equipo y herramienta de labranza a 80 familias de las comunidades de Chubachi, Huararare, Ranchería de Caborachi y Tuceros.

Este programa tiene como propósito el impulsar las capacidades productivas de la población residente del sector rural y contribuir al desarrollo económico local.

Mediante estas acciones el Gobierno del Estado promueve la autosuficiencia, la seguridad alimentaria y la construcción de mejores oportunidades para la ciudadanía.